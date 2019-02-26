كوشنر وغرينبلات في جولة خليجية لبحث خطة السلام في الشرق الأوسط

المصدر: ا ف ب

يزور صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، ومستشاره لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، هذا الأسبوع، عدة دول خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن بيان صادر عن السفارة الأميركية، في أبو ظبي الثلاثاء، أن كوشنر وغرينبلات بالإضافة إلى الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية براين هوك، التقوا الاثنين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال البيان إنه تم بحث ”زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك، بحثوا طرق تحسين المنطقة بأكملها عبر الاستثمار الاقتصادي“.

والتقى المسؤولون الأمريكيون أيضًا الاثنين في سلطنة عمان، السلطان قابوس بن سعيد، وبحثوا معه جهود السلام أيضًا.

ومن المقرر أن تقدم واشنطن خطتها هذه للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 من نيسان/أبريل المقبل.

وتأتي الجولة الأمريكية في وقت جمدت فيه القيادة الفلسطينية الاتصالات مع إدارة ترامب الذي اتهمته بالانحياز بشكل فاضح لإسرائيل، وتعتبر أن الولايات المتحدة أقصت نفسها من دور الوسيط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017.

وترفض السلطة الفلسطينية إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تتخذ الإدارة الأمريكية موقفًا أكثر اعتدالًا في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكد كوشنر، في مقابلة مع قناة ”سكاي نيوز عربية“ بثت الاثنين، أنه سيزور ست دول في المنطقة، على أن تشمل الجولة الإمارات وسلطنة عمان والسعودية وقطر، بحسب وسائل إعلام خليجية.

وأكد كوشنر في المقابلة: ”ما حاولنا فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة لهذه القضايا في عام 2019 من شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل“.

وبحسب كوشنر، ”كان تركيزنا على 4 مبادئ في الخطة، المبدأ الأول هو الحرية، نريد أن ينعم الناس بالحرية، حرية الفرص والدين والعبادة بغض النظر عن معتقداتهم، بالإضافة إلى الاحترام. نريد أن تكون كرامة الناس مصانة وأن يحترموا بعضهم البعض ويستفيدوا من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات الأجداد باختطاف مستقبل أطفالهم، وأخيرًا: الأمن“.