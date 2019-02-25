شاهد كيف احتفل سكان الكويت بالعيد الوطني (صور وفيديو)

توافد آلاف المواطنين والمقيمين في الكويت إلى الشوارع والساحات العامة؛ للمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تشهدها البلاد، بعد التحضير المسبق وتزيين الشوارع والمجمعات ومعالم البلاد ومؤسساتها للاحتفالات الأكبر التي يشهدها البلد كل عام.

وازدحمت الشوارع بالسيارات منذ ساعات الصباح الأولى، التي نقلت المحتفلين بمختلف أعمارهم إلى ساحات الاحتفال المختلفة وأبرزها شارع الخليج المطل على أبرز المعالم التراثية، ومنها أبراج الكويت التي تشهد مظاهر احتفالية خلال الأعياد الوطنية.

وشهد شارع الخليج احتفالات للعوائل التي حملت الأعلام الوطنية وصور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى مشاركة كبيرة للأطفال الذين رافقوا عوائلهم وممارستهم الاحتفالات من خلال رش المياه على المارة، في ظاهرة تتكرر كل عام.

وشهدت أبراج الكويت الشهيرة ازدحامًا بالمحتفلين والسيارات، وتواجدًا كثيفًا لوسائل الإعلام التي باشرت تغطية الاحتفالات الوطنية، وسط فعاليات فنية وثقافية خاصة بهذه المناسبة، ورقصات تراثية، بالمناسبة الوطنية التي تعطل فيها الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة.

وكذلك احتفل مطار الكويت بالأعياد الوطنية من خلال استقباله للزوار القادمين من الدول الأخرى للمشاركة بالاحتفالات بالورود والهدايا، لما للعيد الوطني من مكانة خاصة في نفوس الكويتيين، لا يفقد زخمه بمرور السنين أو تعاقب الأجيال.

وتحتفل الكويت، اليوم الإثنين، بالعيد الوطني الثامن والخمسين، يليه، يوم غدٍ، عيد التحرير الثامن والعشرون، حيث يشهدان كل عام احتفالات داخل الكويت وخارجها، مع مشاركة دول الخليج في الاحتفالات الوطنية الكويتية داخل أراضيها.