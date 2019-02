محاولة خطف طائرة متوجهة إلى دبي من بنغلادش

قالت وسائل إعلام بنغالية إن طائرة تابعة للخطوط الجوية البنغلاديشية تعرضت لمحاولة اختطاف مع بداية رحلتها المتجهة إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن الطائرة تمكنت من الهبوط اضطرارياً في مطار شاه أمانات الدولي في تشاتوغرام، وتم إجلاء جميع الركاب بأمان من الطائرة من طراز بوينج 737-800.

ووردت تقارير إعلامية عن تعرض أحد أفراد طاقم الطائرة للإصابة بالرصاص فيما لا يزال الخاطفون المشتبه بهم على متن الطائرة المحاصرة من قبل رجال الشرطة وكتيبة التدخل السريع في المطار.

وتناقل مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي صورا مشاهد من حالة التوتر التي يشهدها المطار أثناء التعامل مع الطائرة التي وصفت بالمختطفة.

Bangladesh: Tense situation as police surround a plane at Chattogram airport after it was reported to be hijacked. The Dubai bound Biman plane is identified as flight BG147. pic.twitter.com/BtessHtKyZ

— Sidhant Sibal (@sidhant) February 24, 2019