في دعم للبشير.. وفد قطري يبحث في الخرطوم التعاون العسكري بين البلدين

بحث عدد من القيادات العسكرية من السودان وقطر عقد دورات تدريبية وتمارين عسكرية مشتركة بين القوات المسحلة في البلدين، في زيارة تبدو مؤشرًا على دعم الدوحة للرئيس عمر البشير في مواجهة احتجاجات شعبية على نظام حكمه.

وقال بيان لوزارة الدفاع القطرية، إن وفدًا عسكريًّا قطريًّا رفيع المستوى اجتمع مع نظرائه في السودان لمناقشة أوجه التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وجاء على رأس الوفد القطري؛ قائد القوات الخاصة المشتركة اللواء حمد بن عبد الله بن فطيس المري؛ وقائد وحدة الاستخبارات والأمن عبد بن محمد الدوسري؛ ونائب القوات البرية القطرية سعيد حصين الخيارين، وفق البيان ذاته.

ويرافق الوفد وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية، الذي يزور السودان حاليًّا كمبعوث من أمير قطر، في مهمة لم يعلن الكثير بشأنها.