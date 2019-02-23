أمير قطر تلقّى دعوة ”القمة العربية الأوروبية“ في مصر عبر السفارة اليونانية

كشف مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، يوم السبت، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني لن يشارك في أعمال قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، التي تنطلق في مصر يوم غدٍ الأحد.

ونقلت وكالة ”نوفوستي“ الروسية عن المسؤول القطري القول:“إن عدم مشاركة الشيخ تميم في القمة بسبب خرق القاهرة للبروتوكول خلال توجيه الدعوة إليه لحضور أعمالها“.

وقال المسؤول:“تلقَّت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر.. (لكن) الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمتين فيها“.

وأضاف أنه خلافًا للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجَّه إلى أميرها، وأُرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلًا من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية.

وبرَّر المسؤول القطري الذي طلب عدم ذكر اسمه، بحسب ”موقع روسيا اليوم“، قرار قطر بأن ”الرسالة التي وصلت إلى الدوحة مصمَّمة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية“، واصفًا سلوك مصر في هذه الدعوة بـ ”غير المهني“.

وقال المسؤول إنه على الرغم من ذلك، ستشارك قطر في القمة على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية، حيث إنها ”تلتزم تمامًا بالأنشطة العربية المشتركة، والتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي“.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يومي 24-25 فبراير/ شباط في شرم الشيخ في مصر.