عفو خاص يشمل أحد مقتحمي مجلس الأمة الكويتي

كشف مصدر حكومي في الكويت وضع اسم راشد العنزي أحد المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة، ضمن قائمة عفو خاص سيتم رفعها إلى القيادة السياسية بمناسبة الأعياد الوطنية التي تصادف الـ 25 و 26 من شهر شباط/ فبراير الجاري.

وقال المصدر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن ”العنزي كان قد قدّم كتاب اعتذار موقّعًا باسمه، على خلفية قضية الاقتحام، وطلب به التماس العفو، وكان ضمن قائمة العفو واسعة النطاق التي رُفعت إلى القيادة السياسية، بعد تقديمه كتاب الاعتذار“.

وكان العنزي أول من سلم نفسه بعد صدور حكم حبسه من محكمة التمييز، والذي صدر في شهر تموز/ يوليو 2018، بحق عدد من النشطاء بينهم نواب في القضية الشهيرة التي تعتبر من أكبر القضايا السياسية في البلاد.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2011، حيث اقتحم متظاهرون ونواب مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.