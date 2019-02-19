البحرين تسقط الجنسية عن متهمين بتلقي ”تدريبات عسكرية“ في إيران والعراق

قضت محكمة بحرينية، يوم الثلاثاء، بالسجن بحق 6 أشخاص، وإسقاط الجنسية عن 5 منهم، إثر إدانتهم ”بتلقي تدريبات“ عسكرية في إيران والعراق؛ لارتكاب جرائم بالبلاد.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد (25 عامًا)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

فيما قضت ”بسجن متهميْن اثنين لمدة 5 سنوات، ومتهم آخر 7 سنوات، وبإسقاط الجنسية عن 5 منهم“، دون تفاصيل عنهم.

وتعد الأحكام الصادرة أولية وقابلة للطعن، فيما تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لإدارة المباحث الجنائية بالبحرين، تفيد بقيام مجموعة ممن وصفتهم بـ“العناصر الإرهابية“ بالسفر إلى إيران و العراق بين عامي 2017 و2018.

ووفق الوكالة الرسمية، فإن سفر تلك العناصر ”كان بهدف تلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم إرهابية في البحرين”.

ووجُهت للمتهمين تهم جنائية بينها ”تلقي تدريبات عسكرية في إيران والعراق، والتنسيق مع عناصر إرهابية، لارتكاب عمليات إرهابية من خلال برامج إلكترونية في البحرين“.