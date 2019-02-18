أمير الكويت يعزي شخصيًا بوفاة شيخ قبيلة شمر أحمد المشعان الجربا (فيديو وصور)

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شخصيًا إلى مجلس عزاء شيخ شمَر أحمد المشعان الجربا، الذي توفي قبل يومين في لندن بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور بثها النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول موكب الشيخ صباح إلى مجلس العزاء وسط استقبال حاشد له من ذوي الشيخ الجربا.

وتواجد في مجلس العزاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للمشاركة في تقديم واجب العزاء في الشيخ الجربا، أحد أبناء قبيلة شمر العربية المنتشرة في عدة دول عربية وخليجية.

وتعرض الشيخ الجربا منذ أعوام لوعكة صحية، أدخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى العدان الكويتي، قبل نقله إلى لندن لخطورة وضعه الصحي، بعد إصابته بجلطة دماغية، نتج عنها شلل في اليد والرجل في أحد جانبي الجسم.

#كويتنا | سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وولي العهد الشيخ نواف الاحمد يعزيان ذوي المغفور له بإذن الله الشيخ #أحمد_المشعان_الجربا pic.twitter.com/iBXPRRrHtT — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) February 18, 2019

ويشارك أمير الكويت الذي ولد عام 1929 مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل متواصل برفقة أبناء بلده في أفراحهم وأتراحهم رغم تقدمه في العمر.