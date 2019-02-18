أبوظبي تشتري حصة في الشركة المصنعة ”لسيارة بوتين“

قالت وزارة الصناعة الروسية، يوم الإثنين، إنّ توازن القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، ستحصل على 36% في شركة السيارات الروسية ”أوروس”، من خلال استثمار قدره 110 ملايين يورو (124 مليون دولار)، في الشركة، في غضون ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان، أنّ ”توازن ستصبح الموزع الرئيسي لأوروس في شمال إفريقيا والشرق الأوسط“.

و“أوروس“ هي علامة تجارية اشتهرت مؤخرًا بكونها المصنعة لسيارة ليموزين فاخرة يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأثارت اهتمام عدد من القادة الذين استقبلهم بوتين وعرضها عليهم.

و يدير ”أوروس“ المعهد العلمي المركزي الروسي لأبحاث السيارات ومحركاتها، حيث يملك الأخير 63.5% في المشروع، الذي تقول روسيا إنّه سينتج سيارات فاخرة مصممة داخل البلاد.

وخلال زيارته، اليوم الإثنين، لمعرض آيدكس بالعاصمة الإماراتية، استعرض الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي سيارات ”أوروس“.