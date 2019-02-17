الإمارات توقع صفقات عسكرية بـ1.1 مليار دولار

الإمارات توقع صفقات عسكرية بـ1.1 مليار دولار

المصدر: رويترز

قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، إنها وقعت صفقات عسكرية قيمتها 3.87 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات عالمية.

وأوضح متحدث باسم معرض إيدكس للصناعات العسكرية، أن الإمارات أعلنت أيضًا عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

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