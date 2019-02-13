رئيس البرلمان العراقي يلتقي الأمير صباح الأحمد في زيارته الثانية للكويت

بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ملف دعم الحكومة العراقية في مجال الطاقة الكهربائية، ومساهمة المجتمع الدولي في إعمار المدن المتضررة جرّاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي أن الأخير ”التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحث معه دعم الحكومة العراقية وإسنادها في مجال الطاقة، وتوفير بدائل سريعة لمشاريع طويلة الأمد، وصولًا إلى ربط العراق بالمنظومة الكهربائية ل‍دول الخليج“.

وأضاف البيان أن الجانبين ”بحثا ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر المانحين في الكويت، وتحديد الأولويات التي يحتاجها العراق؛ للبدء بتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع“.

ولفت البيان إلى أن ”الاجتماع تطرق أيضًا إلى اتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع صندوق إعادة إعمار العراق، ومنحه 85 مليون دولار ضمن المنحة الإجمالیة البالغة قیمتھا 100 ملیون دولار، التي تستهدف إنشاء مشاریع جديدة لتأهيل القطاع الصحي في المحافظات المدمّرة“.

ووصل الحلبوسي إلى الكويت، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، هي الثانية منذ توليه رئاسة برلمان العراق، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.