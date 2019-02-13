100 ألف كويتي مطلوبون أو ممنوعون من السفر

قال وزير العدل الكويتي، فهد العفاسي، إن أكثر من 100 ألف مواطن مطلوب ضبطهم أو ممنوعون من السفر؛ ما يمثل حوالي 7% من إجمالي عدد مواطني البلاد البالغ 1.4 مليون.

جاء ذلك في رد من الوزير على سؤال لنائب في مجلس الشوري (البرلمان الكويتي)، الثلاثاء، بحسب جريدة ”القبس“ المحلية.

وأوضح الوزير أنه خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2014 إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، صدر 305 آلاف و367 أمرًا بضبط وإحضار مواطنين أو منعهم من السفر.

وقال إنه خلال الفترة المذكورة، بلغ عدد من صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار 143 ألفًا و 375 مواطنًا، فيما بلغ عدد من صدر بحقهم أوامر منع من السفر 161 ألفًا و992 مواطنًا، على خلفية أحكام قضائية صادرة في دعاوى مدنية تتعلق بمطالبات مالية.

ولم يوضح الوزير طبيعة تلك المطالبات المالية، لكن صحيفة ”القبس“ قالت إن نسبة منها تتعلق بالعجز عن سداد قروض مصرفية.

وعقب التسويات، وبحسب الوزير العفاسي، انخفض عدد المطلوب ضبطهم وإحضارهم إلى 42 ألفًا و 299 عقب التسويات، فيما تقلص عدد الممنوعين من السفر إلى 58 ألفًا و 342.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمطالبات المالية المشار إليها 361 مليونًا و 600 ألف دينار (قرابة مليار و 188 مليون دولار)، بحسب الوزير الكويتي.