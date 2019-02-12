هادي يشيد بدور الإمارات و“تضحياتها“ في اليمن

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط اليمن بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أن العلاقة مبنية ”على أواصر الأخوة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك“.

وثمّن الرئيس هادي، لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير دولة الإمارات لدى اليمن سالم الغفيلي، مواقف وتضحيات دولة الإمارات.

وأشاد الرئيس اليمني بالدور الإماراتي في كبح جماح ذراع إيران في اليمن، مبينًا أن العلاقة مع أبوظبي باتت وطيدة ”لامتزاج الدماء الأخوية الزكية في ميادين البطولة والشرف؛ لنصرة الشعب اليمني؛ والدفاع عن الهوية العربية في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يواليها“.

ولفت هادي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ نت“، إلى أن ”المواقف الصادقة والعلاقات الأخوية ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان شعبنا اليمني على الدوام تجاه الأشقاء في دولة الإمارات ودول التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته، بقيادة المملكة العربية السعودية“.

من جانبه، عبّر السفير الإماراتي سالم الغفيلي عن ”سروره باللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتمتين العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين“، بحسب الوكالة اليمنية.