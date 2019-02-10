”الفهد.. روح القيادة“.. معرض في الكويت يستعرض مسيرة الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز

تستعد الكويت لافتتاح معرض (الفهد.. روح القيادة) الذي يستعرض مسيرة الملك السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بنسخته الرابعة والتي تقام لأول مرة خارج حدود المملكة، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض صباح يوم غد، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد، والذي يستمر حتى 23 شباط/ فبراير الجاري متضمنًا برامج وأنشطة وندوات ثقافية وفنية وأمسية شعرية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان السفير السعودي الأمير سلطان بن سعد آل سعود قد أكد في تصريح صحفي، أن ”المعرض سيكون تظاهرة سعودية كويتية تاريخية وثقافية ومعرفية توثق العلاقة بين البلدين حكومة وشعبًا، لتستذكرها الأجيال الحالية والمستقبلية، مبينًا أن ”المعرض موجه إلى الشباب الخليجيين والعرب للاطلاع على سيرة الملوك والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها“.

ويقدم المعرض توثيقًا لحياة الملك فهد بن عبد العزيز وإنجازاته على كافة الأصعدة المحلية والخليجية والعربية والدولية، إضافة إلى حياته الشخصية، وتأتي استضافته في الكويت كأول محطة خارجية بعد إقامته لثلاث سنوات في الرياض وجدة وظهران، نظرًا للعلاقات الراسخة بين البلدين، وأهمية الملك فهد بالنسبة للكويتيين الذي له دور بارز أثناء وبعد الغزو العراقي للكويت.

وكانت اللجنة التنفيذية للمعرض قد أعلنت مسبقًا أنه سيتم استعراض العلاقات التاريخية والأخوية بين الكويت والسعودية، إضافة إلى تخصيص برامج وأنشطة وفعاليات تعبر عن رسوخ العلاقة بين البلدين.

ويتضمن المعرض 14 جناحًا يوثق سيرة الملك فهد، وسيبدأ حفل الافتتاح بأوبريت غنائي بمشاركة الفنان السعودي محمد عبده والفنان الكويتي عبد الله الرويشد، إضافة إلى تضمن المعرض لندوات ثقافية وفنية، وأمسية شعرية للأمير سعود بن عبد الله بن محمد في ختام فعاليات المعرض.