الكويت تعلن استعدادها لقبول دفعة جديدة من غير المواطنين في الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، عن استعدادها لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين للالتحاق بالجيش الكويتي في شهر آذار/ مارس المقبل.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان عبر حسابها في “تويتر” أن قبول دفعة جديدة جاء “بهدف دعم الجيش الكويتي بالطاقات البشرية المؤهلة التي يحتاج إليها ، من خلال إعداد وتدريب المقبولين منهم بالشكل الذي يتناسب مع حاجة مختلف وحدات الجيش”.

وأضاف بيان الرئاسة “حرصًا منها على إتاحة الفرصة لهم للعمل جنبًا إلى جنب مع إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي لخدمة هذا الوطن المعطاء تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله”.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق منذ عام على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل المادة الـ 29 لقانون 1967 بشأن قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي، ليصبح نص المادة بعد التعديل “تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين”.