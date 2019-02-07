ناشطة كويتية تترشح لعضوية البرلمان على مقعد الطبطبائي

تقدمت الناشطة السياسية الكويتية أنوار القحطاني، اليوم الخميس، بأوراق ترشحها للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، في اليوم الأول لتقديم طلبات المرشحين، للمقاعد البرلمانية الشاغرة في الدائرتين الثانية والثالثة؛ عقب خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

ورشحت القحطاني نفسها للانتخابات البرلمانية التكميلية عن الدائرة الثالثة التي كان يشغلها النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي، لتتمكن من خوض الانتخابات المقررة في 16 آذار/ مارس المقبل.

وليست هذه المرة الأولى للقحطاني في تجربة الترشح لعضوية البرلمان، فقد سبق أن رشحت نفسها عدة مرات وبشكل متوالٍ لانتخابات المجلس، وتعتبر أكثر سيدة ترشحت للبرلمان الذي يقتصر فيه الوجود النسائي على النائبة صفاء الهاشم.

وبدأت طلبات الترشيح للمقاعد البرلمانية تتوالى منذ ساعات الصباح إلى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، والتي بلغت في اليوم الأول تسعة طلبات، سبعة منها عن الدائرة الثانية واثنان عن الدائرة الثالثة وهما أنوار القحطاني والمرشح نصر علي خليفة العصفور، ومن المقرر استمرار تقديمها حتى تاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أعلن، في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش؛ بعد صدور حكم قضائي بحقهما، يقضي بسجنهما ثلاث سنوات ونصف في قضية “دخول المجلس”.