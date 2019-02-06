نائب كويتي يدعو أشقاء الطبطبائي والحربش للتنافس على مقاعدهم البرلمانية

دعا البرلماني الكويتي محمد براك المطير، أشقاء النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، للمشاركة بالانتخابات التكميلية للبرلمان المقررة في منتصف شهر آذار/ مارس المقبل، بعد أن أسقطت عضوية شقيقيهم؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم في قضية “دخول المجلس”.

وقال البرلماني المطير في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اتمنى من الشعب الكويتي والقوى السياسية حث أخوان النائبين الطبطبائي والحربش المشاركة بالانتخابات التكميلية.. ودعمهم بقوة للفوز بمقاعد أخوانهم الذين أسقطت عضويتهم ظلمًا..”.

وبرر البرلماني المطير مطالبته بـ “رفع الظلم الواقع على النائبين الطبطبائي والحربش“، مطالبًا بدعم أشقاء النائبين السابقين في الانتخابات “كرسالة سلمية للجميع بأن الشعب الكويتي لا يرضى بالظلم”.

اتمنى من الشعب الكويتي والقوى السياسية حث اخوان النائبين د.الطبطبائي ود.الحربش المشاركة بالانتخابات التكميلية..ودعمهم بقوة للفوز بكراسي اخوانهم الذين اسقطت عضويتهم ظلما..

حتى تكون هناك رسالة قوية سلمية راقية للكل بان الشعب الكويتي لا يرضى بالظلم. — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) February 6, 2019

وأثارت تغريدة النائب المطير جدلًا بين النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا كلامه بـ”دعوة لتوريث المقاعد البرلمانية في البلد الخليجي، الذي يمتلك برلمانًا منتخبًا ومساحة واسعة من الحرية في اختيار ممثليهم”.

وانتقد الناشط ناصر المنديل تغريدة البرلماني قائلًا: “المقاعد البرلمانية ليست وراثة لأحد، ولم توفق بهذا الرأي، المواطن أولى برفع الظلم بسن تشريعات توفر له السكن خلال 5 سنوات لوجود الأراضي والوفرة المالية، وتكافؤ الفرص الوظيفية بالتعيين والترقية، والارتقاء بمستوى الصحة والتعليم، وتطوير القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، وتطاير الحصى”.

المقاعد البرلمانية ليست وراثة لأحد ولم توفق بهذا الرأي المواطن أولى برفع الظلم

بسن تشريعات توفر له السكن خلال 5

سنوات لوجود الأراضي والوفرة المالية،

وتكافؤ الفرص الوظيفية بالتعيين والترقية،

والإرتقاء بمستوى الصحة والتعليم،

وتطوير القدرة الإستيعابية للبنية التحتية،

وتطاير الحصى — ناصر المنديل (@almndeel) February 6, 2019

وفي نفس السياق، كتب حساب (غير موثق) باسم الفنان يعقوب عبد الله “عفوًا الكرسي مو وراثه وبعدين هذا تدخل منك بسير الانتخابات”.

عفواً الكرسي مو وراثه وبعدين هذا تدخل منك بسير الانتخابات — Yaqoub Abdulla (@YaqouBiaN) February 6, 2019

وقال المدوّن أبو راشد “طبعًا إذا نجحو أخوان النائبين، صار أهم قضية لديهم إخراج اخوانهم من السجن والعفو عنهم وقضايا المواطنين طاف”.

طبعا اذا نجحو اخوان النائبين صار اهم قضية لديهم اخراج اخوانهم من السجن والعفو عنهم وقضايا المواطنين طاف — ابوراشد (@kuwait7766) February 6, 2019

في المقابل، قال الكاتب الكويتي خالد الصواغ: الدعوة طال عمرك مو “وراثة”، بارك الله فيك اللي بيشاركون بالتكميليه، فيهم الخير والبركه وإن شاء الله يجون أشخاص أحسن من بعض النواب اللي في المجلس الحالي”.

الدعوه طال عمرك مو "وراثه" بارك الله فيك اللي بيشاركون بالتكميليه فيهم الخير والبركه ان شاء الله وان شاء الله يجون اشخاص احسن من بعض النواب اللي في المجلس الحالي — خالد الصواغ ???????? (@aLSaWaGg) February 6, 2019

وكان مجلس الوزراء قد كلف وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح منذ أيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة في الشهر المقبل، بعد خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهما.