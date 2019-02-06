نائب كويتي يدعو أشقاء الطبطبائي والحربش للتنافس على مقاعدهم البرلمانية

نائب كويتي يدعو أشقاء الطبطبائي والحربش للتنافس على مقاعدهم البرلمانية

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

دعا البرلماني الكويتي محمد براك المطير، أشقاء النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، للمشاركة بالانتخابات التكميلية للبرلمان المقررة في منتصف شهر آذار/ مارس المقبل، بعد أن أسقطت عضوية شقيقيهم؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم في قضية “دخول المجلس”.

وقال البرلماني المطير في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اتمنى من الشعب الكويتي والقوى السياسية حث أخوان النائبين الطبطبائي والحربش المشاركة بالانتخابات التكميلية.. ودعمهم بقوة للفوز بمقاعد أخوانهم الذين أسقطت عضويتهم ظلمًا..”.

وبرر البرلماني المطير مطالبته بـ “رفع الظلم الواقع على النائبين الطبطبائي والحربش“، مطالبًا بدعم أشقاء النائبين السابقين في الانتخابات “كرسالة سلمية للجميع بأن الشعب الكويتي لا يرضى بالظلم”.

وأثارت تغريدة النائب المطير جدلًا بين النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا كلامه بـ”دعوة لتوريث المقاعد البرلمانية في البلد الخليجي، الذي يمتلك برلمانًا منتخبًا ومساحة واسعة من الحرية في اختيار ممثليهم”.

وانتقد الناشط ناصر المنديل تغريدة البرلماني قائلًا: “المقاعد البرلمانية ليست وراثة لأحد، ولم توفق بهذا الرأي، المواطن أولى برفع الظلم بسن تشريعات توفر له السكن خلال 5 سنوات لوجود الأراضي والوفرة المالية، وتكافؤ الفرص الوظيفية بالتعيين والترقية، والارتقاء بمستوى الصحة والتعليم، وتطوير القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، وتطاير الحصى”.

وفي نفس السياق، كتب حساب (غير موثق) باسم الفنان يعقوب عبد الله “عفوًا الكرسي مو وراثه وبعدين هذا تدخل منك بسير الانتخابات”.

وقال المدوّن أبو راشد “طبعًا إذا نجحو أخوان النائبين، صار أهم قضية لديهم إخراج اخوانهم من السجن والعفو عنهم وقضايا المواطنين طاف”.

في المقابل، قال الكاتب الكويتي خالد الصواغ: الدعوة طال عمرك مو “وراثة”، بارك الله فيك اللي بيشاركون بالتكميليه، فيهم الخير والبركه وإن شاء الله يجون أشخاص أحسن من بعض النواب اللي في المجلس الحالي”.

 وكان مجلس الوزراء قد كلف وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح منذ أيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة في الشهر المقبل، بعد خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهما.

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