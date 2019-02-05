“بيت العائلة الإبراهيمية”.. مَعْلَمٌ جديد في أبوظبي تخليدًا لذكرى زيارة البابا

أمر وليُّ عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص قطعة أرض في جزيرة السعديات في الإمارة لتشييد مَعْلَمٌ حضاري جديد يُطلق عليه اسم “بيت العائلة الإبراهيمية”، وذلك تخليدًا لذكرى زيارة بابا الفاتيكان، فرانسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإنّ تشييد “بيت العائلة الإبراهيمية” يأتي “تخليدًا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة بين قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى دولة الإمارات، وإطلاقهما من أبوظبي (وثيقة الأخوة الإنسانية)”.

وأشارت الوكالة إلى أنّ “المَعْلم الديني الفريد يرمز إلى حالة التعايش السلمي، وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق، والجنسيات، من العقائد والأديان المتعددة، في مجتمع دولة الإمارات، كما أنه سيستقي نهجه من الوثيقة التاريخية التي وُقّعت في دولة الإمارات بين الإمام الأكبر وقداسة البابا، والتي تُبشر بعهد جديد للإنسانية، تتقارب فيه الشعوب، والطوائف، والأديان، باختلافاتها وتنوعاتها .. وسيكون الصرح الجديد أحد المعالم البارزة على مستوى الدولة والعالم”.