في خطابه بأبوظبي.. ماذا قال البابا فرانسيس عن الإمارات؟

أكد البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل بُعد النظر والحكمة تمكنت خلال سنوات قليلة من تحويل الصحراء إلى مكان مزدهر ومضياف، وصارت مكانًا للقاء بين الثقافات والديانات.

وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع الأخوة الإنسانية، يوم الإثنين: إن “هذا البلد الذي تعانق فيه الرمال ناطحات السحاب يبقى تقاطعًا هامًا بين الشرق والغرب، بين شمال الأرض وجنوبها، يبقى مكانًا للنمو حيث الفسحات التي لم تكن مأهولة في السابق تقدم اليوم فرص عمل لأشخاص من أمم مختلفة.. لقد أزهرت الصحراء هنا ليس فقط لأيام قليلة في السنة إنما لسنوات كثيرة في المستقبل”، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضاف أنه “لأمر مشجع أن نرى في هذا البلد أنه لا يتم الاستثمار في استخراج موارد الأرض وحسب، بل أيضًا موارد القلب؛ أي في تربية الشباب”.

وتابع: “أرغب في التعبير عن تقديري لالتزام هذا البلد في حرية العبادة وضمانها، ومواجهته التطرف والكراهية بهذه الطريقة”.

وأعرب البابا فرانسيس عن “سروره بأن أول منتدى دولي للتحالف بين الأديان من أجل مجتمعات أكثر أمانًا حول مسألة كرامة الطفل في العصر الرقمي، عُقد في أبوظبي في نوفمبر الماضي”، مشيرًا إلى أن “هذا الحدث أستأنف الرسالة التي أطلقت قبل عام في روما في المؤتمر الدولي حول الموضوع نفسه، والذي قدمت له دعمي وتشجيعي الكاملين”.