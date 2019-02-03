شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات للقاء بابا الفاتيكان

توجه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعقد “قمة تاريخية” مع بابا الفاتيكان الذي سيزور الإمارات كأول حبر أعظم يزور بلدًا في شبه الجزيرة العربية.

وبحسب البيان الصادر عن مشيخة الأزهر الشريف، فإن القمة الدينية تعقد في إطار التعاون المشترك الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة للرمزين الدينيين الأكبر في العالم الإسلامي والمسيحي.

وقالت المشيخة في بيانها، إن الإمام الأكبر يرافقه وفد ديني رفيع المستوى إلى دولة الإمارات، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وأوضحت مشيخة الأزهر، أن “الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية تلقاها من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلمها إلى فضيلته سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال لقائه مع الإمام الأكبر بمقر مشيخة الأزهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي”.

وأوضح البيان، أن زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان “تحظى باهتمام غير مسبوق، إماراتيًا وعربيًا ودوليًا، حيث تعد الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرًا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة”.

ويعقد على هامش الزيارة المشتركة، مؤتمر عالمي تحت عنوان “لقاء الأخوة الإنسانية”، ينظمه مجلس حكماء المسلمين، انطلق اليوم ويستمر حتى 5 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية في العالم.