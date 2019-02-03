أمير قطر يزور الكويت غدًا الإثنين

يصل إلى الكويت، غدًا الإثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة رسمية، يجري فيها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، إن “وفدًا رسميًا سيرافق أمير قطر”. ولم تذكر الوكالة مدة الزيارة، ولا أسماء أعضاء الوفد المرافق.

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت في مايو/أيار الماضي، وقدم خلالها لنظيره الكويتي، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية، التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت كلًا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر؛ متهمة إياها بتمويل الإرهاب.