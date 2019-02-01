محمد بن راشد ينشر أغنية جديدة من أشعاره يؤديها كاظم الساهر (فيديو)

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الجمعة، فيديو لأغنية من أشعاره يؤديها الفنان العراقي الشهير، كاظم الساهر.

وعلّق حاكم دبي، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، على الأغنية التي حملت عنوان “حدثيني”، بالقول: “إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالًا”.

إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة … ولكلماتنا معنى .. ولإنجازاتنا جمالا … pic.twitter.com/px0x13mkVF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 1, 2019

ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، إذ حصدت آلاف الإعجابات وإعادة التغريد، والتعليقات التي أشادت بالكلمات والأداء.