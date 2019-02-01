قرقاش: لدينا قدرة إلكترونية ولا نستهدف دولًا صديقة

نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الخميس، مزاعم حول “تجسس” بلاده على “دول صديقة” أو مواطنين أمريكيين.

جاء ذلك ردًّا على تلك المزاعم التي وردت في تقرير لـ”رويترز” ونشرته يوم الأربعاء.

لكن “رويترز” نقلت عن قرقاش قوله في تصريحات صحفية من نيويورك، إن الإمارات “لديها قدرة إلكترونية، لكننا لم نستهدف مواطنين أمريكيين أو دولًا تجمعنا بها علاقات طيبة”.

وأضاف: “نحن نعيش في جزء صعب جدًا من العالم. يتعين علينا أن نحمي أنفسنا.. نحن لا نستهدف دولًا صديقة ولا نستهدف المواطنين الأمريكيين”.