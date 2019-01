الإمارات: زيارة البابا رسالة قوية لتأكيد قيم التسامح

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات، اليوم الخميس، أن زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، الأحد المقبل، تعد رسالة قوية لتأكيد قيم التسامح التي تتبناها دولة الإمارات، وتسعى لتكريسها كنمط للحياة الاجتماعية في الدولة واحترام التنوع الاجتماعي والديني، الذي يعد سمة واضحة في المجتمع الإماراتي.

ورحب الشيخ نهيان، الذي يعد أول وزير في العالم العربي يتولى وزارة متخصصة في تعظيم قيم التسامح، بزيارة البابا لدولة الإمارات.

The visit of His #Holiness_Pope_Francis, along with Dr. #Ahmed_AlTayeb, Grand Imam of Al Azhar, in the presence of a group of representatives of the world's religions. (1-2)#HumanFraternityMeeting #PopeFrancisInUAE@Pontifex pic.twitter.com/haUFPlyeBg

