الإمارات ترفض التعليق على تقارير حول استخدام سلاح إلكتروني متطور للتجسس

امتنعت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الإماراتية عن التعليق على تقرير نشرته وكالة “رويترز” للأنباء قالت إنه “حصري” حول استخدام الإمارات سلاحًا إلكترونيًا فائقًا لتتبع أشخاص وكيانات.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد نشرت تقريرًا زعمت فيه أن الإمارات لجأت إلى استخدام تقنية متطورة تعمل على ما وصفته بـ “التجسس” على أجهزة “آيفون” خاصة ببعض الشخصيات.

وذكرت الوكالة أن الأداة المتطورة تسمى (كارما) وتأتي في حملة تظهر كيف أن الأسلحة الإلكترونية فائقة الفاعلية بدأت تتسرب خارج القوى الكبرى وتصل إلى أيدي دول أصغر، على حد قولها.

ونقلت “رويترز” عن من وصفتهم بـ “ضباط سابقين” عملوا في المشروع الذي يسمى (ريفين) حسب الوكالة، قولهم إن (كارما) أداة قادرة على إتاحة الدخول عن بعد إلى أجهزة آيفون بمجرد تحميل أرقام الهواتف أو حسابات بريد إلكتروني على نظام استهداف آلي.

وتقول الوكالة الأمريكية إنه جرى استخدام (كارما) في عامي 2016 و2017 وليس واضحًا ما إذا كانت تقنية التسلل بواسطة (كارما) لا تزال مستخدمة، في وقت نقلت فيه عن الضباط السابقين قولهم إنه بحلول نهاية عام 2017، أدخلت (أبل) تحديثات أمنية على برمجياتها جعلت (كارما) أقل فاعلية بكثير.