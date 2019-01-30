تقلّهم ألف حافلة.. مشاركون من دبي في قداس البابا فرنسيس بأبوظبي

المصدر: أ ف ب

ستنطلق من مدينة دبي نحو ألف حافلة لتقل المشاركين في القداس، الذي سيقيمه البابا فرنسيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفقًا لما ذكرتهُ صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الصادرة بالإنجليزية.

وبحسب الصحيفة ستنقل الحافلات المشاركين الذين يحملون تذاكر لحضور القداس مجانًا، ويتوقع المنظمون مشاركة نحو 135 ألف شخص في القداس.

وتريد الإمارات تعزيز صورة التسامح الديني والتعددية الثقافية التي تعتمدها، وهناك العديد من السكان المسيحيين في البلاد وخصوصًا في صفوف العمال الأجانب.

وسيزور البابا فرنسيس الإمارات من 3 إلى 5 في شهر شباط/فبراير؛ للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول “الأخوة الإنسانية”، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.