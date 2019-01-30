البرلمان الكويتي يعلن خلو مقعدي نائبين إسلاميين بسبب حكم قضائي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، خلو مقعدي النائبين الإسلاميين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بناءً على قرار من المجلس، بعد أشهر من السجال الذي رافق قضية عضويتهما على خلفية حكم السجن الصادر بحقهما في قضية “دخول المجلس”.

وقال الغانم في بداية الجلسة:”بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس”، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضاف “من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوًا قرر مجلس الأمة خلو المقعدين، وسوف يتم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بذلك”.

وكان البرلمان الكويتي، قد رفض في جلسة نقاشية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إسقاط عضوية النائبين المتواجدين خارج الكويت، بعد تصويت المجلس على إسقاط عضويتهما كلًا على حدة.

وبعد رفض المجلس سابقًا لإسقاط العضوية، قضت المحكمة الدستورية في الـ 19 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ببطلان المادة الـ 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر تموز/ يوليو الماضي، أحكامها ضد مداني قضية “دخول المجلس” والتي تفاوتت بين المدانين، وشملت النائبين الطبطبائي والحربش متمثلةً بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.