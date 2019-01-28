بتهمة التخابر مع قطر‎.. السجن المؤبد لعلي سلمان في البحرين

المصدر: أ ف ب

أيَّدت محكمة التمييز في البحرين اليوم الاثنين حكمًا بالسجن المؤبَّد على أمين عام جمعية “الوفاق” المنحلة في البحرين علي سلمان واثنين من مساعديه بتهم “التخابر مع قطر”، بحسب مصدر قضائي.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن به.

واتهم سلمان، واثنان من مساعديه بتهمة “التخابر مع دولة قطر، وإفشاء أسرار دفاعية وتسليمها”.

وجاء قرار المحكمة بالمصادقة على قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين الذي صدر في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقضى بالسجن المؤبد على سلمان إثر إدانته بتهم “التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية”.