“الكهرباء” الكويتية تستجيب لمطالب محتجي “السترات الصفر”

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء في الكويت، محمد بوشهري، على الالتزام بقرار ديوان الخدمة بـ7 ساعات للدوام، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الديوان ليتم التطبيق بشكل مرن في شأن بداية ونهاية الدوام.

جاءت تصريحات بوشهري، عقب تهديد عدد من موظفي الوزارة بتنظيم مزيد من الاعتصامات بعد تنفيذ اعتصامهم الثاني، إذا لم تستجب الوزارة وديوان الخدمة المدنية، لمطالبهم بإعادة العمل في مواعيد الدوام القديمة.

وكان الموظفون المعتصمون، قد رفعوا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، جملة من المطالب على رأسها إعادة العمل بنظام الدوام القديم، وإعادة بدل العيار وتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بمكافأة العمل الإضافي، وغيرها من المطالب التي تضمنها بيانهم للعمل على تحقيقها باعتبارها مطالب مستحقة.

وقال بوشهري إن “الوزارة تعمل وفق النظم التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بساعات الدوام، وعلينا كموظفين الالتزام بتعميمات الخدمة المدنية”، في الوقت الذي حض فيه الموظفين على “الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لربطها بالتقييم السنوي للموظف”.

وأفاد بوشهري بأن “الوزارة ستعمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة لإيجاد آلية مرنة تمكن الموظفين من الوفاء بالتزاماتهم”، لافتا إلى أن “قانون البصمة فيه جانب كبير من المرونة، بحيث يحق للموظف الحصول على ساعات السماح والأذونات الشهرية”.

في السياق، دعت الموظفة مها النصار مسؤولي الوزارة إلى “العودة للدوام السابق من الساعة الثامنة وحتى الثانية ظهرًا”، معتبرة أن “القرارات الأخيرة فيها نوع من التعسف تجاه موظفي الدولة”.

وأشارت النصار إلى، “إمكانية تنظيم اعتصامات أخرى إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وقد تتطور الأمور إلى أكثر من ذلك”، لافتة إلى “وجود نية لتوقيع عريضة موجهة إلى ديوان الخدمة برفض الدوامات الجديدة من قبل الموظفين”.