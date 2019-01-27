بـ”السترات الصفراء”.. اعتصام لموظفي وزارة الكهرباء في الكويت للمطالبة بحقوقهم (صور)

نفذ موظفون بوزارة الكهرباء والماء في الكويت اليوم الأحد، اعتصامًا داخل مبنى الوزارة للمطالبة بتحقيق عددٍ من المطالب والحقوق العمالية، أبرزها العودة لنظام الدوام القديم وإرجاع بدل العيار.

وكان لافتًا في الاعتصام، ارتداء المعتصمين السترات الصفراء التي ترمز إلى الاعتصامات المطلبية التي انطلقت في فرنسا، وامتدت إلى بعض دول أوروبا مؤخرًا.

وأعرب المعتصمون عن أملهم في أن يستجيب وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل لمطالبهم، في الوقت الذي أكدوا فيه على تنظيم مزيدٍ من الاعتصامات في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين.