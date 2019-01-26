البحرين ترفض تدخل بريطانيا في ملفها الحقوقي

قالت لجنة تشريعية بحرينية السبت، إن ثمة تركيزًا “غير مبرر” من نواب بريطانيين على الأوضاع في البحرين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، معلنةً رفضها هذا “التدخل”.

جاء ذلك بحسب بيان للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأوضح البيان أن “أسئلة وجهت إلى مجلسي العموم واللوردات من قبل نواب بريطانيين، أظهرت في جانب منها أن هناك تركيزًا غير مبرر على الأوضاع في البحرين، خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان”.

وأشارت اللجنة إلى “رفض البحرين لمقارنتها بدول أخرى (لم تسمها) تمارس العنف والتمييز، ولا تحظى بالاهتمام اللازم والمطلوب تجاهها”.

وتحدثت تقارير إعلامية قبل أيام عن تناول مجلسي العموم واللوردات الوضع الحقوقي في البحرين من قبل نواب بريطانيين، عبر 240 سؤالًا العام الماضي، اتهم بعضها المنامة بانتهاك حقوق معارضين.