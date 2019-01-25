العثور على المواطن الكويتي المفقود في السعودية منذ يومين

العثور على المواطن الكويتي المفقود في السعودية منذ يومين

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تمكنت السلطات السعودية من العثور على المواطن الكويتي سعود فريان العنزي، لاعب منتخب الكويت السابق ونادي الفحيحيل، بعد يومين من فقدانه في الرياض وانقطاع أخباره.

وكتب العنزي على حسابه في تويتر: “الحمدلله أولًا وأخيرًا، أطمنكم سعود فريان العنزي هو الآن في الرياض، وهو بصحة جيدة بفضل الله وبفضل دعائكم ، شكرًا للجميع وشكرًا لأعضاء مجلس الأمة وإلى وزارة الخارجية الكويتية وإلى وكيل وزارة الخارجية وإلى القائم بأعمال السفير الكويتي في المملكة العربية السعودية”.

وعلّق عضو مجلس الأمة، محمد هادي الحويلة، في حسابه على تويتر: “الحمدلله حمدًا يليق بجلاله، توصلت السلطات السعودية للمفقود وهو بخير، فمنذ بداية تواصلنا مع ذويه ومع معالي نائب وزير الخارجية خالد الجارلله والمستشارين سعود الحربي وخالد الزعابي والدبلوماسي محمد الخالدي وهم يولون القضية اهتمامًا بالغًا، فلهم جزيل الشكر على جهودهم”.

وكان العنزي فُقد في السعودية، منذ ظهر الأربعاء الماضي، دون معرفة أيّ معلومات عنه.

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