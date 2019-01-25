العثور على المواطن الكويتي المفقود في السعودية منذ يومين

تمكنت السلطات السعودية من العثور على المواطن الكويتي سعود فريان العنزي، لاعب منتخب الكويت السابق ونادي الفحيحيل، بعد يومين من فقدانه في الرياض وانقطاع أخباره.

وكتب العنزي على حسابه في تويتر: “الحمدلله أولًا وأخيرًا، أطمنكم سعود فريان العنزي هو الآن في الرياض، وهو بصحة جيدة بفضل الله وبفضل دعائكم ، شكرًا للجميع وشكرًا لأعضاء مجلس الأمة وإلى وزارة الخارجية الكويتية وإلى وكيل وزارة الخارجية وإلى القائم بأعمال السفير الكويتي في المملكة العربية السعودية”.

الحمدلله أولاً وأخيرا أطمنكم سعود فريان العنزي هو الآن في الرياض ، وهو بصحه جيده بفضل الله وبفضل دعاؤكم ، شكراً للجميع وشكراً لأعضاء مجلس الأمة وإلى وزارة الخارجية الكويتية وإلى وكيل وزارة الخارجيه وإلى القائم في أعمال السفير الكويتي في المملكه العربيه السعودية — سعود فريان العنزي (@saodfrean25) January 25, 2019

وعلّق عضو مجلس الأمة، محمد هادي الحويلة، في حسابه على تويتر: “الحمدلله حمدًا يليق بجلاله، توصلت السلطات السعودية للمفقود # سعود_فريان_العنزي وهو بخير، فمنذ بداية تواصلنا مع ذويه ومع معالي نائب وزير الخارجية خالد الجارلله والمستشارين سعود الحربي وخالد الزعابي والدبلوماسي محمد الخالدي وهم يولون القضية اهتمامًا بالغًا، فلهم جزيل الشكر على جهودهم”.

الحمدلله حمدًا يليق بجلاله توصلت السلطات السعودية للمفقود #سعود_فريان_العنزي وهو بخير، فمنذ بداية تواصلنا مع ذويه ومع معالي نائب وزير الخارجية خالد الجارلله والمستشارين سعود الحربي وخالد الزعابي والدبلوماسي محمد الخالدي وهم يلون القضية اهتمام بالغ فلهم جزيل الشكر على جهودهم — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) January 25, 2019

وكان العنزي فُقد في السعودية، منذ ظهر الأربعاء الماضي، دون معرفة أيّ معلومات عنه.