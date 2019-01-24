تجارة الحديد والنحاس تزداد في أبوظبي

المصدر: ا ف ب

ارتفعت قيمة تجارة العاصمة الإماراتية أبوظبي من الحديد والنحاس إلى 20.5 مليار درهم (نحو 6 مليارات دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2018 بنمو نسبته 26 %، مقارنة بـ16.3 مليارًا خلال الفترة ذاتها من 2017.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، شكّلت تجارة الحديد والنحاس نحو 17 % من إجمالي التجارية السلعية غير النفطية للإمارة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والتي وصلت قيمتها إلى 122.2 مليار درهم.

وتحقق النمو الكبير في هذا النوع من التجارة بدعم من “ارتفاع وتيرة نشاط جميع القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والنحاس في الإمارة والإمارات بشكل عام منذ بداية العام 2018″، وفقًا للوكالة.

وتعد صناعة الحديد والنحاس من أهم الصناعات في الإمارة نظرًا لارتباطها بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمها قطاع الإنشاءات والعقار.