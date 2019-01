قرقاش: على المجتمع الدولي خلع “القفازات المخملية” عند متابعة سلوك الحوثي  

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إنه “حان الوقت ليصف المجتمع الدولي الأشياء في اليمن بأسمائها الحقيقية، ميليشيا الحوثي تقوّض اتفاق السويد ومساعي التقدم نحو السلام” مشدّدًا على أن “معالجة هذه الحقيقة أمر ضروري للجميع للمضي قُدُمًا”.

In Yemen it’s time for the international community to call a spade a spade; the Houthi militia is undermining the Sweden agreement & further progress towards peace. Addressing this reality is essential for all to move forward. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 23, 2019

وأضاف قرقاش في تغريدات، باللغة الإنجليزية، عبر “تويتر” اليوم: “لم يعد من الممكن اتهام التحالف بإطالة الحرب وعرقلة الطريق إلى السلام، حان الوقت للمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والصحافة لخلع القفازات المخملية عند مخاطبة السلوك الحوثي المتعنت”.

It is no longer tenable to accuse the Coalition of prolonging the war & obstructing the road to peace. Time for the international community, NGOs & press to take off the velvet gloves when addressing the Houthis obdurate behavior. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 23, 2019

يذكر أن قرقاش استبق تلك التغريدات بأخرى أكد فيها أن “العملية السياسية هي الأمل الوحيد للأزمة في اليمن، وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني”، منوهًا إلى أن “العملية السياسية هي فقط التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم لليمن”، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين للامتثال لقرار الأمم المتحدة 2451.