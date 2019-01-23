قرقاش: على المجتمع الدولي خلع “القفازات المخملية” عند متابعة سلوك الحوثي  

قرقاش: على المجتمع الدولي خلع “القفازات المخملية” عند متابعة سلوك الحوثي  

المصدر: إرم نيوز

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إنه “حان الوقت ليصف المجتمع الدولي الأشياء في اليمن بأسمائها الحقيقية، ميليشيا الحوثي تقوّض اتفاق السويد ومساعي التقدم نحو السلام” مشدّدًا على أن “معالجة هذه الحقيقة أمر ضروري للجميع للمضي قُدُمًا”.

وأضاف قرقاش في تغريدات، باللغة الإنجليزية، عبر “تويتر” اليوم: “لم يعد من الممكن اتهام التحالف بإطالة الحرب وعرقلة الطريق إلى السلام، حان الوقت للمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والصحافة لخلع القفازات المخملية عند مخاطبة السلوك الحوثي المتعنت”.

يذكر أن قرقاش استبق تلك التغريدات بأخرى أكد فيها أن “العملية السياسية هي الأمل الوحيد للأزمة في اليمن، وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني”، منوهًا إلى أن “العملية السياسية هي فقط التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم لليمن”، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين للامتثال لقرار الأمم المتحدة 2451.

 

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