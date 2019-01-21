عمر البشير يصل إلى الدوحة غدًا

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك عبر تغريدة للوكالة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء يوم الإثنين.

وقالت الوكالة إن “أمير البلاد سيستقبل بعد غد الأربعاء الرئيس السوداني، الذي يصل إلى الدوحة غدًا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ولم تعلّق وسائل الإعلام الرسمية في السودان على زيارة البشير، الذي يواجه احتجاجات يومية، تعترض على الوضع الاقتصادي، وتطالب بتنحيه عن السلطة، منذ أكثر من شهر.