لبنان يكذّب مزاعم تمويل قطر للقمة العربية الاقتصادية ‎في بيروت

كذبت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الأحد، المزاعم التي راجت مؤخرًا بشأن تمويل الدوحة للقمة الاقتصادية العربية، التي تقام في بيروت حاليًا.

وقال الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ومدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إنه “لا صحة لما تردد عن تكفل دولة قطر الشقيقة بمصاريف تنظيم القمة أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان”.

وأضاف: “أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، علمًا أن دولة قطر كانت دائمًا إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها، إلا أن ما نشر اليوم غير صحيح”.