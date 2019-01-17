السلطات الكويتية تطوق احتجاجًا لعمال من الجنسية البنغالية

تمكَّنت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الخميس، من السيطرة على شغب أمام السفارة البنغالية لعمال بنغال؛ احتجاجًا على عدم استلام رواتبهم مدة أربعة أشهر متتالية.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “العمال المحتجين اعتدوا على القنصل العمالي ومندوب الشركة، وأتلفوا قسم الاستقبال بالسفارة، قبل أن يتم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج من الإصابات الطفيفة”.

وأضاف المصدر أن “رجال الأمن ألقوا القبض على جميع العمال، حيث تم نقلهم بواسطة حافلات الأمن العام وتوزيعهم على المخافر، حتى يتم تفريغ كاميرات المراقبة من قبل مسؤولي السفارة ومسؤول من الخارجية الكويتية؛ لتحديد هوية المعتدين على القنصل وإتلاف قسم الاستقبال وإطلاق سراح باقي العمال”.

وأوضح المصدر أن “قوات الأمن العام فرضت طوقًا أمنيًا حول السفارة، وأمّنت الموقع وأبعدت المتجمهرين عن محيط السفارة، ويجري استدعاء مسؤولي وزارة الشؤون لتسجيل شكوى عمالية ضد الشركة المشغلة للعمالة المتجمهرة”.

بدوره، أكد السفير البنغالي السيطرة على العمال من قبل الأمن الكويتية، مضيفا أنهم الآن محتجزون وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

وتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتجاج الذي نظمه العمال، مبدين تعاطفهم معهم ومطالبين “بمحاسبة الشركات التي تمتنع عن تسليم رواتب العمال الأمر الذي يخلق حالة من الغضب لدى العمال ويؤثر على البلاد”.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي.