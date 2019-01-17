بحثًا عن النفوذ.. قطر تمنح الصومال عشرات العربات المدرّعة (صور)

منحت قطر 68 عربة مدرعة للصومال اليوم الخميس، في خطوة جديدة للتدخل في البلد، الذي يعاني أوضاعًا أمنية واجتماعية سيئة.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن الدوحة بهذه المنحة الجديدة، تسعى جاهدة لاكتساب نفوذ في الصومال، الذي يتمتع رئيسها بعلاقات خاصّة مع النظام في قطر.

وكشفت وزارة الدفاع القطرية أن عملية تسليم المدرعات تمّت عبر ميناء مقديشو، بعد أن تم شحنها بجهود القوات المسلحة في الدوحة.

وكشفت مصادر صومالية منذ مدة عن تغلغل قطري في الصومال، بمساعدة جماعة الإخوان المتحالفة مع الدوحة وتركيا، أكبر مستثمر في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي الإستراتيجية.