بحثًا عن النفوذ.. قطر تمنح الصومال عشرات العربات المدرّعة (صور)

منحت قطر 68 عربة مدرعة للصومال اليوم الخميس، في خطوة جديدة للتدخل في البلد، الذي يعاني أوضاعًا أمنية واجتماعية سيئة.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن الدوحة بهذه المنحة الجديدة، تسعى جاهدة لاكتساب نفوذ في الصومال، الذي يتمتع رئيسها بعلاقات خاصّة مع النظام في قطر.
وكشفت وزارة الدفاع القطرية أن عملية تسليم المدرعات تمّت عبر ميناء مقديشو، بعد أن تم شحنها بجهود القوات المسلحة في الدوحة.
وكشفت مصادر صومالية منذ مدة عن تغلغل قطري في الصومال، بمساعدة جماعة الإخوان المتحالفة مع الدوحة وتركيا، أكبر مستثمر في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي الإستراتيجية.
وأفادت تلك المصادر التي فضّلت عدم ذكر أسمائها لأسباب أمنية، في وقت سابق لـ”إرم نيوز” أن قطر تمكّنت من التغلغل في مختلف مناحي الحياة بالصومال، باستخدام شبكة معقدة من الحلفاء في مختلف مفاصل صنع القرار في مقديشو.
وحذّر الخبير الأمني الفرنسي برنارد بيركوفيكس في حديث سابق لـ”إرم نيوز” من أن قطر “تلعب لعبة خطرة في منطقة مشتعلة منذ سنوات”.
ويأتي الدعم القطري الجديد في وقت يصرّ فيه رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو على عدم عودة المبعوث الأممي الذي غادر البلاد بعد طرده مطلع الشهر الجاري، إثر تعبيره عن القلق من الوضع الأمني.
كما يأتي في وقت يركّز فيه الرئيس الصومالي حليف قطر السلطات في السلطة التنفيذية، بعد أن احتجز رئيس البرلمان الشهر الماضي، بعد مساع لحجب الثقة عن فرماجو، بسبب سياساته التي يعارضها عدد من أعضاء البرلمان.