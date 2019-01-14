روحاني يشير إلى استعداد إيران للحوار مع السعودية والإمارات‎

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الإثنين،” إن بلاده مستعدة للحوار مع دولتين من دون أن يسميهما”، في إشارة للسعودية والإمارات، مضيفًا أن “الدولتين من جيراننا ولديهما خلافات معنا وهذا الحوار لمصلحة الجميع”.

ونقل التلفزيون الإيراني، اليوم عن روحاني خلال كلمة له أمام حشد من أهالي محافظة غلستان شمال إيران “لدينا علاقة جيدة مع جيراننا؛ مع واحد أو اثنين من الجيران، ونحن على استعداد لحل المشاكل معهم”.

وتدعي إيران على الدوام الرغبة في الحوار والتفاوض السلمي، لكنها في الواقع تكثف أنشطتها الهادفة للسيطرة على المنطقة بقوة الميليشيات والوكلاء.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، على خلفية قيام محتجين إيرانيين بافتحام وإحراق مبنى سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد؛ على خلفية إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بعد إدانته بالإرهاب.

كما قررت عدد من الدول العربية منها البحرين واليمن قطع العلاقات مع إيران، وقررت الإمارات خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران.