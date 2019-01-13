قطر تعلن “توسيع” الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة “العديد”

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الدوحة وقعت مع الولايات المتحدة، الأحد، مذكرة تفاهم لتوسيع الوجود الأمريكي في قاعدة “العديد” الجوية.

وبرر الوزير القطري الاتفاقية التي جاءت عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الدوحة، بأنها جاءت “لدعم النشاط العسكري” في القاعدة الواقعة على بعد 30 كم جنوب غرب العاصمة الدوحة.

وقال “آل ثاني” عقب اجتماعات النسخة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، إن “الجانبين وقعا اتفاقيتين في مجالي التعليم والثقافة، إضافة إلى للمذكرة الخاصة بالقاعدة”.

وكشف “آل ثاني” عن “إجراء مباحثات موسعة في المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية، بجانب كافة القضايا الإقليمية والدولية، ومنها: مجلس التعاون الخليجي وعمليات السلام في الشرق الأوسط، وأفغانستان وسوريا ومكافحة الإرهاب”.

بدوره قال بومبيو، على هامش افتتاح الحوار المشترك، إن “دولة قطر تستضيف 13 ألف جندي أمريكي، ووقعنا (الأحد) مذكرة تفاهم مع الدوحة لتوسيع وجودنا في قاعدة العديد الجوية؛ ونحن ممتنون لهذا التعاون”.

وأعلنت الدوحة، في كانون الثاني/ يناير 2018، اعتزامها توسيع قاعدة “العديد”، لتكون قاعدة “دائمة”، مع استضافة البحرية الأمريكية.