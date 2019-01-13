وزير خارجية سلطنة عمان يلتقي أمير قطر

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبدالله.

وعُقد اللقاء بالديوان الأميري القطري. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتناول الأمير القطري مع علوي خلال اللقاء، “عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالشأن الخليجي”، إضافة إلى “استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها”، بحسب ذات المصدر.

وبدأ بن علوي جولة خليجية، الأربعاء، شملت الكويت، السعودية والبحرين والإمارات وقطر.

والتقى الوزير العماني في جولته أمير الكويت ونظراءه في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات وقطر، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتطرقت اللقاءات إلى العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه، حسب وكالات أنباء تلك الدول.