“سي أن أن”: ترامب يرشح سفيرًا في قطر له خبرة في التفاوض مع رجال القبائل المسلحين

نقلت شبكة “سي أن أن” الأمريكية عن مصادر مترادفة وصفتها بأنها ذات صلة، أن البيت الأبيض سيسحب مرشحه السابق لمنصب السفير في قطر، موللي في، ويستبدل به العضو السابق في الكونغرس سكوت تايلور، الذي يمتلك خبرة سابقة في مجال النفط، كان قد اكتسبها بالعمل مع إحدى الشركات النفطية في اليمن.

ونقلت المراسلة الدبلوماسية للشبكة الإخبارية ميشال كوزيكي، أن السفير الأمريكي المرشح للدوحة، مازال يخضع للتحقيق في إحدى لجان الكونغرس بقضية فساد تتصل بحملته الانتخابية الثانية، لكنه ينفي أنه شخصيًا متورط فيها.

ومن الصفات الخاصة التي يتميز بها تايلور الضابط السابق في البحرية ، فضلًا عن إلمامه باللغة العربية، أن لديه خبرة في التفاوض مع “رجال القبائل المسلحين” بحكم عمله الأمني مع الشركة النفطية في اليمن على مدى 4 أعوام.

Had great and insightful meetings with the Emir of Qatar, the Prime Minister, and the Foreign Minister. We discussed our… Posted by Scott Taylor on Monday, January 1, 2018

وأضاف التقرير أن “تايلور الذي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يريده بشكل خاص، كان قد زار الدوحة في نهايات 2017، والتقى بأمير قطر ورئيس وزرائه ووزير خارجيته، دون أن تذكر الشبكة الأمريكية سبب تلك الزيارة”.

وذكر تقرير الشبكة الإخبارية، أن “ترشيح البيت الأبيض لتايلور، يأتي في توقيت حرج بالنسبة لقطر، كونها تخضع لمقاطعة رباعية عربية، وأن الموفد الخاص للتوسط بهذه القضية الجنرال أنطوني زيني، كان قد استقال قبل أيام بعد أن وصل إلى طريق مسدود”.