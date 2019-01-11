وزير الخارجية الأمريكي يصل أولى محطاته الخليجية

المصدر: ا ف ب

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إلى البحرين، محطته الأولى من جولته الخليجية، في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية ومحاربة “الإرهاب الإسلامي الراديكالي” بالإضافة إلى “مواجهة العدوان الإيراني”.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في غداء عمل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان ونظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وكان بومبيو استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن ثم العراق ومصر.

وسيتوجه الوزير الأمريكي بعد البحرين إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، أي كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأكد المتحدث أن “مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي، وهو النظام الإيراني”.