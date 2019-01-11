بعد فجر السعيد.. كاتب كويتي يتطلع للتطبيع مع إسرائيل

أبدى الكاتب والصحفي الكويتي علي الفضالة، تأييده لرأي الإعلامية فجر السعيد حول رغبتها بالتطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات اقتصادية معها، معتبرًا أن السلام مع إسرائيل في هذا الوقت سوف يعود على البلاد العربية بالتقدم، وذلك عقب تصريحات مشابهة للإعلامية السعيد مؤخرًا.

وقال الكاتب والصحفي الفضالة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن “إسرائيل دولة معترف بها لدى الأمم المتحدة، وأنا أؤيد ما قالته فجر السعيد بأن السلام مع إسرائيل أصبح واقعًا، وحان الوقت للتطبيع مع إسرائيل.. إسرائيل دولة متقدمة، وإذا تم السلام معها فسوف تجر العالم العربي إلى التقدم.. إسرائيل دولة متقدمة بأمور كثيرة، لنستفد منها”.

اسرائيل دوله معترف بها لدى الامم المتحده ماقالته الاخت فجر السعيد بان يعم السلام مع اسرائيل اصبح واقع انا اؤيد الاخت فجر بان حان الوقت للتطبيع مع اسرائيل ..اسرائيل دوله متقدمه وان تم السلام معها ف سوف تجر العالم العربي الى التقدم ..اسرائيل دولة متقدمه بامور كثيره لنستفد منها — علي الفضالة (@fadalh) January 10, 2019

وجاءت تغريدة الفضالة، بعد تصريحات الكاتبة فجر السعيد حول التطبيع مع إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها، والاستثمار برؤوس أموال خليجية، إضافة إلى ظهورها في إحدى المحطات الإسرائيلية؛ الأمر الذي جعلها عرضةً للانتقادات اللاذعة.

وواجه الفضالة ذات الانتقادات التي تعرضت لها قبله فجر السعيد، حيث رد عليه الناشط أحمد الخالدي قائلًا: “أخ علي، لا تقولي دولة معترف بها لدى الأمم المتحدة، إحنا ناس نمثل أنفسنا ونمثل عاداتنا وتقاليدنا، إحنا مسلمين إلى الآن، لم تمت النخوة والمروءة والشجاعة فينا. لا تمش مع التيار غير الصحيح تحت بند المصالح المشتركة، فلا مصلحة ولا شراكة ولا سلام إلا يطلعون من فلسطين!”.

وتابع النشطاء انتقادهم لتصريحات الفضالة، مبدين استغرابهم من “ربط الفضالة التقدم والتطور بإسرائيل، وتناسي دماء الأطفال الفلسطينيين واحتلال الأراضي”.

وتلتزم الكويت رسميًا وشعبيًا بمقاطعة إسرائيل، ولا تقيم أي علاقات معها، وتقول مرارًا إنّها “ستكون آخر دولة تقوم بذلك”.