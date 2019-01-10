محكمة كويتية تؤيد حبس متهمين بالتستر على مداني “خلية العبدلي”

رفضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، الطعن على الحكم الغيابي بالحبس 5 سنوات بحق الشيخ حسين المعتوق، ليصبح الحكم نافذًا بحقه بتهمة التخابر مع إيران والتستر على مداني خلية العبدلي الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية من محكمة التمييز في منتصف العام 2017.

وتضمّن حكم المحكمة حبس متهم آخر 5 سنوات ووضعهما تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إضافة إلى حبس 11 متهمًا آخر في ذات القضية لمدة سنة مع الشغل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المعتوق والمتهم الثاني تهم التخابر مع إيران بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية الفارين من تنفيذ الحكم، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، مما يضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للبلاد.

وكانت محكمة الجنايات قضت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحبس المتهمين بالتستر على مداني الخلية غيابيًا لأن المتهمين تخلفوا عن حضور الجلسة.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016 مجموعة تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني و”ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت”، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في شهر آب/ أغسطس من عام 2015.