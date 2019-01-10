لعدم ترخيصها.. الداخلية الكويتية تحذر من تظاهرات مزمعة للبدون

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عزمها القيام بحفظ الأمن والنظام العام، والتعامل مع أي خروج على القانون بكل حزم وجدية، إثر الدعوى لتظاهرة تتعلق بقضية “البدون” في البلاد.

وحذّر بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عقب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوة البعض للاعتصام في منطقة تيماء يوم غد الجمعة، من “التجمع أو التجمهر أو القيام بمسيرات مخالفة للقوانين السارية والمعمول بها، ومن دون إذن من السلطة المختصة وفقاً للأحكام والقوانين، انطلاقاً من حرص المؤسسة الأمنية على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، وحفاظاً على أمن واستقرار البلاد”.

العلاقات والاعلام الامني: على الجميع الالتزام بعدم التجمهر أو مخالفة القوانين لا تهاون في حفظ الأمن والنظام العام بالبلاد وذلك بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام البعض بدعوة للاعتصام في منطقة تيماء يوم الجمعة الموافق 11/1/2019 https://t.co/HuzdH1IKvw — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 9, 2019

وناشد بيان وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين “التعاون معها في أداء مهامها لحفظ الأمن والنظام، وهي على ثقة كاملة بأن الجميع حريصون كل الحرص على أمن وسلامة هذا الوطن”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتعتبر قضية “البدون” في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.

ويختلف عدد “البدون” الرسمي عن العدد الذي يتحدث عنه النشطاء، ففي الوقت الذي يتحدث فيه النشطاء عن تجاوز أعداد “البدون” لمئة ألف، فإن الرواية الرسمية تختلف عن ذلك، حيث تقدر السلطات الكويتية عددهم الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.