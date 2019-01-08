قيادي فلسطيني: المنحة القطرية لغزة مسمومة وتخدم إسرائيل 

وصف عضو المكتب السياسي لفصيل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، رباح مهنا، المنحة القطرية التي تُمنح لقطاع غزة في كل شهر، بالمسمومة والتي تخدم إسرائيل فقط.

وأكد مهنا أن المنحة تأتي في سياق التعاون ما بين دولة قطر وحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفًا، “علينا نحن كشعب فلسطيني، أن نواجه تلك الخطوات عبر إنهاء الانقسام”.

وكانت “القناة العاشرة” العبرية، قد قالت إن المنحة القطرية، ستصل إلى قطاع غزة في غضون اليومين المقبلين، شريطة أن تلتزم حركة “حماس” بتفاهمات الهدوء في قطاع غزة.

و حول دور الجبهة الشعبية في احتواء الأزمة الأخيرة بين حركتي “فتح” و”حماس”، واعتقال أكثر من مئتي عنصر من حركة “فتح” في قطاع غزة، قال مهنا إن الجبهة تبذل جهودًا كبيرة في احتواء الموقف الحالي بين “فتح” و”حماس”، وتتحرك على كافة الصعد ميدانيًا وسياسيًا بالتوازي مع الفصائل الأخرى ومصر لإنهاء الوضع الحالي، بحسب موقع “دنيا الوطن” المحلي.

وتابع: “نحن قلنا إن الانقسام يمثل خطرًا على القضية الفلسطينية، وبالتالي ينبغي على الرئيس محمود عباس وحركة حماس، فهم ذلك، وألا ينجروا باتجاه تكريس الانقسام الفلسطيني”.

وأكد السياسي الفلسطيني أن فصيله عمل منذ اللحظات الأولى لسحب السلطة الوطنية الفلسطينية لموظفيها من معبر رفح البري في غزة، على إعادة الوضع السابق، مع التأكيد على ضرورة إبعاد التجاذبات السياسية ما بين “فتح” و”حماس” عن الخدمات التي تُقدم للمواطنين، وأولها السفر عبر معبر رفح.