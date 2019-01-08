الحبس لخلية كويتية كانت تخطط لتفجير مساجد للشيعة

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، بحبس خلية تتكون من خمسة أشخاص ما بين 3 إلى 10 سنوات، على خلفية الانضمام لداعش والتخطيط لتفجير مساجد للشيعة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي قضت بحبس مواطن 10 سنوات بدلًا من 15 سنة وتأييد حبس المتهمين الثاني والثالث 10 سنوات والخامس 3 سنوات في قضية الانضمام إلى داعش، والتخطيط لتفجير مساجد الشيعة في الكويت.

يأتي ذلك بعد القبض على أحد المتهمين في الفلبين وتسليمه إلى الكويت.