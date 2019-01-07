محاكمة شاب وصف زميله بـ”التافه” تثير سخرية إماراتيين

أثارت واقعة محاكمة جنح الشارقة في دولة الإمارات، لشاب متهم بسب آخر بكلمات على غرار “تافه” و”سخيف”، سخرية بين إماراتيين على مواقع التواصل.

وكان المتهم قد وجه الشتائم لزميله، بعد مشادة كلامية بينهما خلال مباراة ودية لكرة القدم، نظمها زملاء لهما في العمل، فيما تم حجز القضية إلى 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال ناشط يدعى “شموخ”: “صار الواحد يخاف يتغشمر، والسبب القضايا التافهة اللي تصير”.

وعلق “عجوز الجزيرة” ساخرًا: “ترى المزاح يولد الصياح”.

بدوره، انتقد مغرد على موقع “تويتر” هذا النوع من القضايا: “العيب مب فيهم.. في اللي وافق ع القضية”.

وأيده “أحمد الحمادي”: “أعتقد أن مثل هذه القضايا المفروض أن لا يتم النظر فيها؛ لأنها مضيعة للوقت وهدر لأوقات النيابة والقضاء”.

واستنكر “منصور”: “كذا كثير”. كما سخر “عبدالله الحمادي”: “هذا ما استحى يتعنى عسب هالسبه”.

وتجرم الإمارات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في سب وقذف الآخرين، وانتهاك خصوصياتهم، وتصويرهم دون إذن، وإشاعة أخبار غير صحيحة، أو نشر صور وتعليقات بصورة غير مشروعة.

وقد يعاقب مرتكبو مثل هذه الأفعال بالسجن مدة 6 أشهر على الأقل، إضافة لغرامة قد تصل إلى 500,000 درهم (137,000 دولار)، كما قد تصل إلى حد إبعاد المقيمين من البلاد.

وأدى القانون إلى رفع العديد من القضايا بسبب ألفاظ، كانت في الماضي تعد من قبيل المزاح بين الناس، الأمر الذي يرى فيه البعض استغلالًا من ذوي النفوس الضعيفة؛ طمعًا في كسب المال كتعويض مادي ومعنوي عن الضرر.