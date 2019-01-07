احتجاز شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت بعد اعتدائه على ضابط شرطة

أمرت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت باحتجاز شيخ من الأسرة الحاكمة، كان قد اعتدى في وقت سابق على ضابط في مركز للشرطة.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فقد “سجلت قضية جنحة بحق الشيخ المعتدي على ضابط المخفر الذي يحمل رتبة نقيب، بعدما وجهت له تهم إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه، واعتداء بالضرب والسب، وتمت إحالة القضية إلى المحقق المختص”.

واستمع المحققون إلى طرفي الواقعة، وشهادة الشهود، كما اطلعوا على كاميرات المراقبة داخل المخفر، التي وثقت تفاصيل ما حصل.

وقدم الضابط تقريرًا طبيًا يثبت الإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء عليه؛ الأمر الذي أدى إلى احتجاز الشيخ بالنظارة على ذمة التحقيق.

وكان الشيخ قد اعتدى على الضابط بالضرب والسباب، وذلك بعد توجهه لأحد المخافر في العاصمة الكويت لتنفيذ حكم برؤية أبنائه من طليقته، وعندما التقى بالضابط المجني عليه، وجده منهمكًا في أداء مهام عمله، لكن الشيخ طالبه بالتحرك والخروج معه على الفور، كي يتمكن من رؤية أبنائه.

وإثر مطالبة الضابط للشيخ بالانتظار قليلًا، حتى يفرغ من مهامه، ثم يكلف قوة بمرافقته وتلبية طلبه، انفعل الشيخ وصرخ عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب.

ولم يتم الكشف عن هوية الشيخ المتورط في هذه القضية.